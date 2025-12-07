Mollys Foodblog
Folge vom 07.12.2025: Heiße Drinks am Vormittag
21 Min.Folge vom 07.12.2025
Molly lädt ihre Freundinnen zum Brunch auf die Farm ein und bereitet dafür ein abwechslungsreiches Buffet vor. Es gibt frisch gebackene Scones mit Blaubeeren, würzige Süßkartoffeln und herzhafte Mini-Sandwiches. Dazu serviert sie cremige Feta-Sauce und würzige Bloody Marys, die den Vormittag perfekt abrunden.
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Genre:Kochen, Dokumentation
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1, Season 1-9: Warner Bros. Discovery, Inc.