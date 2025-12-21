Mollys italienisches FestmahlJetzt kostenlos streamen
Mollys Foodblog
Folge vom 21.12.2025: Mollys italienisches Festmahl
21 Min.Folge vom 21.12.2025
Heute wird es italienisch auf der Farm: Molly bereitet ein farbenfrohes Familienessen mit Meatball-Burgern, Antipasti-Salat, knusprigen Parmesan-Zwiebeln und Spumoni-Kuchen im Glas zu. Zwischen Geselligkeit und Genuss zeigt sie, dass italienisches Essen vor allem eines bedeutet: zusammenkommen.
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Genre:Kochen, Dokumentation
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1, Season 1-9: Warner Bros. Discovery, Inc.