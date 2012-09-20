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Moonshiners - Die Schwarzbrenner von Virginia

Die Saison beginnt

DMAXFolge vom 20.09.2012
Die Saison beginnt

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Moonshiners - Die Schwarzbrenner von Virginia

Folge vom 20.09.2012: Die Saison beginnt

44 Min.Folge vom 20.09.2012Ab 12

In den Appalachen bricht der Spätsommer an, die Zeit, in der auch die "Moonshining"-Saison beginnt. Schnapsbrenner Tim sucht in den Wäldern rund um die kleine Gemeinde Tightsqueeze, Virginia, nach einem geeigneten Platz, um seinen hochprozentigen Alkohol zu destillieren. Genau so, wie es schon sein Vater und Großvater getan haben. Die Schwarzbrennerei ist in diesem Teil des Landes ein lukratives Geschäft: Wer sich nicht von den Sheriffs erwischen lässt, kann damit innerhalb weniger Monate Tausende von Dollar verdienen. Doch die Gesetzeshüter sind den "Moonshiners" dicht auf den Fersen.

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