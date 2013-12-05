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Moonshiners - Die Schwarzbrenner von Virginia

Die Jagd nach dem flüssigen Gold

DMAXFolge vom 05.12.2013
Die Jagd nach dem flüssigen Gold

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Moonshiners - Die Schwarzbrenner von Virginia

Folge vom 05.12.2013: Die Jagd nach dem flüssigen Gold

44 Min.Folge vom 05.12.2013Ab 12

Als Spencers Vater in den späten Fünfzigerjahren von der Polizei verfolgt wurde, wusste er sich nicht anders zu helfen und versenkte seinen selbst gebrannten Schnaps samt Lkw kurzerhand in einem See. Dieses spektakuläre Manöver ersparte ihm damals einen Gefängnisaufenthalt. Als Urgestein Tim von der Geschichte erfährt, ist er sofort Feuer und Flamme. Gemeinsam mit seinen Kumpels von der freiwilligen Feuerwehr will er den Schatz heben.

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