Moonshiners - Die Schwarzbrenner von Virginia
Folge vom 12.12.2013: Die Rückkehr
45 Min.Folge vom 12.12.2013Ab 12
„Tickle“ steckt in der Klemme. Der Schnapsbrenner hat sich Geld geliehen und kann es nicht zurückzahlen. In dieser brenzligen Situation kann dem Urgestein nur einer helfen: sein alter Kumpel Tim. Haudegen Jim Tom und sein Partner Josh bekommen es unterdessen im Wald mit angriffslustigen Insekten zu tun. Die kleinen Biester machen ihnen mit spitzen Stacheln das Revier streitig.
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Genre:Reality, Krimi
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-3, Season 6, Season 13-15: Warner Bros. Discovery, Inc.