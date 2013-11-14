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Moonshiners - Die Schwarzbrenner von Virginia

Ein Sturm zieht auf

DMAXFolge vom 14.11.2013
Ein Sturm zieht auf

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Moonshiners - Die Schwarzbrenner von Virginia

Folge vom 14.11.2013: Ein Sturm zieht auf

44 Min.Folge vom 14.11.2013Ab 12

Prost! Die erste Wagenladung steht bereit zum Abtransport. Zur Feier des Tages gönnen sich Mark und Jeff einen Schluck selbst gebrannten „Moonshine“. Viel Zeit vertrödeln dürfen sie jedoch dabei nicht, denn die Kundschaft wartet. Rund 1000 Dollar kann das Duo von nun an am Tag verdienen, wenn alles glattläuft - steuerfrei, versteht sich. Doch kaum kommen die illegalen Geschäfte der beiden Schnapsbrenner ins Rollen, ziehen am Himmel dunkle Wolken auf.

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