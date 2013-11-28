Moonshiners - Die Schwarzbrenner von Virginia
Folge vom 28.11.2013: Reibereien
45 Min.Folge vom 28.11.2013Ab 12
Ein Warnschuss mit der Büchse - Schnapsbrenner „Tickle“ bekommt es in den Appalachian Mountains mit einem rabiaten Landbesitzer zu tun. Das Urgestein hat sich mit seinem Destillierapparat in einem abgelegenen Waldstück breitgemacht, ohne vorher die Besitzverhältnisse zu checken. Und nun muss „Tickle“ sehen, dass er Land gewinnt, denn der fremde Eigentümer duldet in seinem Wald keine „Moonshiner“.
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Genre:Reality, Krimi
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-3, Season 6, Season 13-15: Warner Bros. Discovery, Inc.