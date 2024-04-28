Alter Schnaps in neuen SchläuchenJetzt kostenlos streamen
Moonshiners: Master Distiller
Folge vom 28.04.2024: Alter Schnaps in neuen Schläuchen
44 Min.Folge vom 28.04.2024Ab 12
George Thorpe segelte im Jahr 1619 nach Virginia und gründete dort eine Schule. Die Einrichtung hielt sich nicht lange, aber der Aktionär hinterließ der Nachwelt stattdessen ein anderes Erbe. Er brannte mit indianischem Mais, Quellwasser und Hefe hochprozentigen Alkohol und ebnete damit den Weg für unzählige neue, mit regionalen Zutaten verfeinerte Spirituosen. Die „Master Distiller“-Kandidaten sollen George Thorpes 400 Jahre altes Rezept in dieser Folge als Grundlage nutzen und dem Schnaps vor den Augen der Juroren eine ganz eigene Note verleihen.
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Genre:Reality, Kunsthandwerk
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2, Season 4-5: Warner Bros. Discovery, Inc.