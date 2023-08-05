Moonshiners: Master Distiller
Folge vom 05.08.2023: Wettkampf der Veteranen
45 Min.Folge vom 05.08.2023Ab 12
Justin wurde auf der Insel Honolulu geboren. Er war 12 Jahre lang auf dem Marinestützpunkt Pearl Harbor stationiert. Joe stammt aus dem US-Bundesstaat Pennsylvania und hat in seiner Zeit beim Militär zwei Auslandseinsätze in Afghanistan absolviert. Und Matt aus Ohio diente ebenfalls in einer Luftlandedivision der United States Army. In dieser Folge messen sich drei Veteranen in der Kunst des Destillierens. Dabei stehen die Ex-Soldaten unter Zeitdruck, denn ihnen bleiben nur vier Stunden, um den Juroren einen hochprozentigen Schnaps zu präsentieren.
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Genre:Reality, Kunsthandwerk
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2, Season 4-5: Warner Bros. Discovery, Inc.