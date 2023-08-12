Die besten Zutaten des FrühlingsJetzt kostenlos streamen
Moonshiners: Master Distiller
Folge vom 12.08.2023: Die besten Zutaten des Frühlings
44 Min.Folge vom 12.08.2023Ab 12
Im Frühling fahren die „Moonshiner“ in den Appalachen die Produktion hoch, denn dann sind sie nicht mehr auf trockenes Getreide und eingelagerte Äpfel angewiesen. Den Outlaws steht stattdessen eine große Auswahl an Früchten zur Verfügung, aus denen man deutlich mehr Schnaps gewinnen kann. Die „Master Distiller“-Kandidat:innen dürfen dieses Mal ebenfalls aus dem Vollen schöpfen. Amanda kreiert aromatische Geschmacksnoten mit Honig, Jasmin und Geißblatt-Blüten. Tater fokussiert sich auf Erdbeeren. Und Richard steht der Sinn nach Granatäpfeln und Blaubeeren.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Kunsthandwerk
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2, Season 4-5: Warner Bros. Discovery, Inc.