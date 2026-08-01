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Moonshiners: Master Distiller

Aus Bier wird Schnaps

DMAXFolge vom 01.08.2026
Aus Bier wird Schnaps

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Moonshiners: Master Distiller

Folge vom 01.08.2026: Aus Bier wird Schnaps

44 Min.Folge vom 01.08.2026

Seit der Steinzeit brauten Menschen überall dort Bier, wo sie Zugang zu Getreide hatten, das zu Alkohol vergoren werden konnte. Im Laufe der Jahrhunderte verfeinerte man diesen Prozess und fügte Hopfen hinzu, um das Bier monatelang haltbar zu machen. Und aus dem weltweit beliebtesten alkoholischen Getränk lassen sich sogar Spirituosen herstellen – vorausgesetzt, man verfügt über das nötige Wissen und ausreichend Erfahrung. Michelle, Tom und Tyler sollen handelsübliche Biere zu hochwertigem Schnaps destillieren. Ist das Trio dieser Herausforderung gewachsen?

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