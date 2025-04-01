Mord ist ihr Hobby
Folge 19: Der Tod eines Schriftstellers
46 Min.Ab 12
Jessica Fletcher ist auf einer Buchpreisverleihung, bei der auch ihr alter Freund, der Dichter Horace Lynchfield, zugegen ist. Als Horace, der gern tief ins Glas schaut, in Streit mit dem unbeliebten Zyniker Hemsley Post gerät, dessen literarischer Stern sinkt, zieht sich Post auf sein Hotelzimmer zurück. Am anderen Morgen ist er tot - und der Verdacht fällt unweigerlich auf Horace. Doch Jessica glaubt an seine Unschuld und hat ganz andere Tatverdächtige im Visier ...
Mord ist ihr Hobby
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Mystery, Krimi
Produktion:US, 1984
12
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH