Mord ist ihr Hobby

Sizilianische Methoden

SAT.1 GOLD Staffel 10 Folge 12
Sizilianische Methoden

Sizilianische MethodenJetzt kostenlos streamen

Mord ist ihr Hobby

Folge 12: Sizilianische Methoden

44 Min. Ab 12

Lorna, eine Freundin Jessicas, will in Zusammenarbeit mit dem beliebten Fernseh-Koch Bernardo Bonelli ein Feinschmeckerrestaurant eröffnen. Ein Mafioso fordert von Bonelli Gewinn-Anteile und droht mit Anschlägen auf das Restaurant. Als Bonelli ermordet wird, gerät zunächst Lorna unter Verdacht. Doch Jessica ist von der Unschuld ihrer Freundin überzeugt und macht sich umgehend auf die Suche nach dem wahren Mörder.

