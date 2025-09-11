Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mord ist ihr Hobby

SAT.1 GOLD Staffel 10 Folge 13 vom 11.09.2025
44 Min. Folge vom 11.09.2025 Ab 12

Jessica spendet ein Gemälde für eine Wohltätigkeitsveranstaltung in New York. Auf der Feier trifft sie ihre Freundin Kim, die früher in Cabot Cove als Kellnerin gearbeitet hat. Durch eine hohe Gewinnsumme war es ihr möglich, ihren Job zu kündigen und als Künstlerin zu arbeiten. Als eines Abends der Kunsthändler Philip Jovey ermordet aufgefunden wird, fällt der Verdacht auf Kims Bruder Mark. Doch Jessica hat eine andere Vermutung ...

