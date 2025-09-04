Der Tod eines ArchitektenJetzt kostenlos streamen
Mord ist ihr Hobby
Folge 2: Der Tod eines Architekten
45 Min.Folge vom 04.09.2025Ab 12
Jessica unterstützt ihre Freundin Margaret Johnson bei einer Bürgerinitiative, die sich darum bemüht, ein historisches Gebäude vor dem Abriss zu bewahren. Die Brüder Eugene und Walter Gillrich wollen anstelle des alten Gebäudes ein Apartmenthochhaus errichten. Als Eugene ermordet aufgefunden wird, geraten Mitglieder der Bürgerinitiative unter Verdacht. Da Fingerabdrücke von Margaret am Tatort gefunden werden, gerät diese in Bedrängnis. Jessica beginnt zu ermitteln ...
Weitere Folgen in Staffel 10
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Mord ist ihr Hobby
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Mystery, Krimi
Produktion:US, 1984
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH