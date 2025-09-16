Ein musikalischer NachrufJetzt kostenlos streamen
Mord ist ihr Hobby
Folge 20: Ein musikalischer Nachruf
45 Min.Folge vom 16.09.2025Ab 12
Leslie Walden, eine begabte Pianistin, wird von dem berühmten Dirigenten Byron Tokofsky gefördert. Ihr Vater Hank, ein Klarinettenspieler, hat sich nach dem Tod seiner Frau in Alkohol und Drogen gestürzt. Mittlerweile verdient er sein Geld als Straßenmusiker. Als Tokofsky ermordet wird, fällt der Verdacht zunächst auf Hank. Jessica ist allerdings von dessen Unschuld überzeugt und macht sich auf die Suche nach dem wahren Täter ...
Genre:Drama, Mystery, Krimi
Produktion:US, 1984
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH