Mord ist ihr Hobby
Folge 10: Anonym
46 Min.Ab 12
Nachdem die junge Beverly Gareth tödlich in ihrer eigenen Badewanne verunglückt ist, wird der kleine Ort Cabot Cove von einer Flut anonymer Briefe überschwemmt, in denen die Einwohner sich gegenseitig verschiedener Schandtaten bezichtigen. Kurz darauf findet man eine Frau erhängt in ihrem Garten, und nun bricht Chaos aus, zumal der erfahrene Sheriff Amos kurz zuvor sein Amt an den jüngeren Harry Pierce übergeben hat. Der ist dankbar für Jessicas kriminalistische Unterstützung ...
Genre:Drama, Mystery, Krimi
Produktion:US, 1984
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH