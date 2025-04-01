Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mord ist ihr Hobby

Killer per Telefon

Staffel 3Folge 13
Killer per Telefon

Mord ist ihr Hobby

Folge 13: Killer per Telefon

46 Min.Ab 12

Jessica ist wegen eines Hexenschusses außer Gefecht gesetzt. Als sie am Telefon mithört, wie jemand einen Killer anheuert, bittet sie Amos und ihren Neffen Grady, für sie Nachforschungen anzustellen. Am nächsten Tag wird der Millionär Jedediah Rogers tot aufgefunden. Von Jedediahs Enkelin Leslie erfährt Grady, dass er Streit mit seinen Söhnen hatte und kurz davor war, das Testament zu ändern. Für Jessica ist der Fall klar ...

Mord ist ihr Hobby
Mord ist ihr Hobby

Mord ist ihr Hobby

