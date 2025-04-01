Mord ist ihr Hobby
Folge 13: Killer per Telefon
46 Min.Ab 12
Jessica ist wegen eines Hexenschusses außer Gefecht gesetzt. Als sie am Telefon mithört, wie jemand einen Killer anheuert, bittet sie Amos und ihren Neffen Grady, für sie Nachforschungen anzustellen. Am nächsten Tag wird der Millionär Jedediah Rogers tot aufgefunden. Von Jedediahs Enkelin Leslie erfährt Grady, dass er Streit mit seinen Söhnen hatte und kurz davor war, das Testament zu ändern. Für Jessica ist der Fall klar ...
Genre:Drama, Mystery, Krimi
Produktion:US, 1984
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH