Mord ist ihr Hobby
Folge 15: Der Tote im Sand
46 Min.Ab 12
Jessica ist bei ihrer Freundin Jayne in Denver zu Besuch. Jaynes Ehemann Steve ist Regisseur bei einer bekannten Fernseh-Show. Star der Sendung ist Kenneth Chambers, der als eine Art boshafter "Mister Stiftung Warentest" renommierten Geschäftshäusern auf die Finger schaut. Als Chambers ermordet aufgefunden wird, gerät Steve unter dringenden Tatverdacht. Da die Polizei dilettantisch ermittelt, muss sich Jessica einschalten ...
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Mord ist ihr Hobby
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Mystery, Krimi
Produktion:US, 1984
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH