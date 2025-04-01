Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mord ist ihr Hobby

Der Tote im Sand

SAT.1 GOLDStaffel 3Folge 15
Der Tote im Sand

Folge 15: Der Tote im Sand

46 Min.Ab 12

Jessica ist bei ihrer Freundin Jayne in Denver zu Besuch. Jaynes Ehemann Steve ist Regisseur bei einer bekannten Fernseh-Show. Star der Sendung ist Kenneth Chambers, der als eine Art boshafter "Mister Stiftung Warentest" renommierten Geschäftshäusern auf die Finger schaut. Als Chambers ermordet aufgefunden wird, gerät Steve unter dringenden Tatverdacht. Da die Polizei dilettantisch ermittelt, muss sich Jessica einschalten ...

