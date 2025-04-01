Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mord ist ihr Hobby

Nicht vergangen, nicht vergessen

SAT.1 GOLDStaffel 3Folge 3
Nicht vergangen, nicht vergessen

Nicht vergangen, nicht vergessenJetzt kostenlos streamen

Mord ist ihr Hobby

Folge 3: Nicht vergangen, nicht vergessen

46 Min.Ab 6

Lieutenant Kale steht kurz vor der Pensionierung, doch auf seiner Abschiedsfeier kündigt er an, dass er erst noch einen zehn Jahre zurückliegenden Mordfall aufklären möchte. Das Opfer damals: Bezirksanwalt Lowell Dixon, der obskuren Immobiliengeschäften nachspürte. An den Immobiliengeschäften war seinerzeit auch Seth beteiligt; ihn und seine ehemaligen Kumpels will Kale nun mit einer raffinierten Einschüchterungsmethode zum Geständnis zwingen.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Mord ist ihr Hobby
SAT.1 GOLD
Mord ist ihr Hobby

Mord ist ihr Hobby

Alle 12 Staffeln und Folgen