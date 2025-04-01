Mord ist ihr Hobby
Folge 11: Sandras Geheimnis
46 Min.Ab 12
Jessica besucht ihren Neffen Grady in New York. Da dessen Wohnung allerdings gerade unbewohnbar ist, buchen sich die beiden in einem Nobelhotel ein. Dort trifft Grady auf Sandra, eine alte Collegefreundin. Er verliebt sich sofort in die hübsche Frau. Doch Gradys alter Kumpel Gary hatte mal was mit Sandra, was allerdings Garys Frau Cornelia nicht erfahren darf. Als Sandra wenig später ermordet in ihrem Zimmer aufgefunden wird, nimmt Jessica den Fall in die Hand.
Mord ist ihr Hobby
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Mystery, Krimi
Produktion:US, 1984
12
