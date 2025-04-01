Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mord ist ihr Hobby

Die Stunde des Kometen

SAT.1 GOLDStaffel 4Folge 13
Die Stunde des Kometen

Die Stunde des KometenJetzt kostenlos streamen

Mord ist ihr Hobby

Folge 13: Die Stunde des Kometen

46 Min.Ab 12

Jessica ist eingeladen, den Hochzeitstag von ihrer Nichte Carrie und deren Mann Leonard zu feiern. Doch Leonard hat das Datum verschwitzt, und auch Carrie ist nicht da. Stattdessen geht Jessica mit Leonard auf eine Cocktailparty seines Instituts. Dort macht sie die Bekanntschaft mit Drake Eaton, der schon kurz darauf in Leonards Ferienhaus ermordet aufgefunden wird. Schnell gerät Leonard unter Verdacht. Jessica beginnt mit den Recherchen ...

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Mord ist ihr Hobby
SAT.1 GOLD
Mord ist ihr Hobby

Mord ist ihr Hobby

Alle 12 Staffeln und Folgen