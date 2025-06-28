Zum Inhalt springenBarrierefrei
Jessica wird zu einer Party auf dem Weingut der Familie Gambini eingeladen. Familienoberhaupt Salvatore feiert Geburtstag. Am Tag der Feier verunglückt Salvatores Enkel Tony, indem er eine Treppe runterstürzt. Er überlebt. Als Jessica einen Tag später eine Führung durch den Weinkeller bekommt, entdecken sie und Salvatore die Leiche eines Freundes. Nun ist Jessicas Spürsinn gefragt ...

