SAT.1 GOLDStaffel 4Folge 8vom 23.06.2025
46 Min.Folge vom 23.06.2025Ab 12

Jessicas Krimigeschichten sollen für eine Serie verfilmt werden. Doch schon bald merkt sie, dass am Set der Serie nicht alles so rosig läuft, denn die Hauptdarsteller sind kurz davor auszusteigen, und auch zwischen den Produzenten Avery und Sid kommt es zu Spannungen. Als Sid bei einer Explosion ums Leben kommt, will Jessica der Sache auf den Grund gehen. Sie nimmt den Job als Drehbuchautorin an, um am Set ungestört auf Mörderjagd gehen zu können.

