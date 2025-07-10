Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLD Staffel 5 Folge 15 vom 10.07.2025
Folge vom 10.07.2025 Ab 12

Jessicas ehemaliger College-Professor Leon Walker gesteht den Mord an der Studentin Rhonda Sykes. Da Jessica von seiner Unschuld überzeugt ist, reist sie an den Ort des Verbrechens. Gemeinsam mit Staatsanwalt Paul Robins versucht sie, Walkers Unschuld zu beweisen. Bei der Durchsuchung von Rhondas Wohnung stellt sich heraus, dass sie einen äußerst aufwändigen Lebensstil pflegte. Es stellt sich die Frage, woher die Studentin das Geld dafür hatte.

