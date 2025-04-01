Mord ist ihr Hobby
Folge 20: Sport und Mord
46 Min.Ab 12
Jessicas Neffe Johnny Eaton und seinem Freund Charly Holcomb bietet sich die Chance, in die erste Baseball-Liga aufzusteigen. Doch ihre ehrgeizigen Pläne werden vom Tod der Sportjournalistin Loretta Lee überschattet. Charly soll der Letzte gewesen sein, der sie lebend gesehen hat, und gilt somit als Hauptverdächtiger. Jessica beschließt, den Fall aufzuklären. Schon bald stellt sich heraus, dass Loretta Lee dem Vereinsvorstand ein Dorn im Auge war.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Mord ist ihr Hobby
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Mystery, Krimi
Produktion:US, 1984
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH