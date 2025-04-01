Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mord ist ihr Hobby

Sport und Mord

SAT.1 GOLDStaffel 5Folge 20
Sport und Mord

Sport und MordJetzt kostenlos streamen

Mord ist ihr Hobby

Folge 20: Sport und Mord

46 Min.Ab 12

Jessicas Neffe Johnny Eaton und seinem Freund Charly Holcomb bietet sich die Chance, in die erste Baseball-Liga aufzusteigen. Doch ihre ehrgeizigen Pläne werden vom Tod der Sportjournalistin Loretta Lee überschattet. Charly soll der Letzte gewesen sein, der sie lebend gesehen hat, und gilt somit als Hauptverdächtiger. Jessica beschließt, den Fall aufzuklären. Schon bald stellt sich heraus, dass Loretta Lee dem Vereinsvorstand ein Dorn im Auge war.

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Mord ist ihr Hobby
SAT.1 GOLD
Mord ist ihr Hobby

Mord ist ihr Hobby

Alle 12 Staffeln und Folgen