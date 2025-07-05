Eine tödliche ProphezeiungJetzt kostenlos streamen
Mord ist ihr Hobby
Folge 8: Eine tödliche Prophezeiung
46 Min.Folge vom 05.07.2025Ab 12
Lee Goddard, ein alter Freund von Jessicas verstorbenem Ehemann, überredet sie, ihn auf seiner Ranch in Arizona besuchen zu kommen. Dort findet die Geburtstagsfeier seiner Schwiegertochter Jill statt. Als Überraschung hat Lees Sohn eine Vorstellung des berühmten Magiers Franchesco organisiert. Während der Vorführung hat Franchesco eine Vision, in der Jill die Kehle zugedrückt wird. Seine Vision wird bald Wirklichkeit, als Jill wenig später tot aufgefunden wird.
