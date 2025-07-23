Mord ist ihr Hobby
Die Haley-Sisters waren in den 60er Jahren ein gefeiertes Gesangstrio, jetzt planen sie ihr Comeback. Bei ihrem ersten Bühnenauftritt vor 25 Jahren geschah ein Mord, der nie aufgeklärt wurde. Jessica will sich nun die Premiere der Schwestern nicht entgehen lassen. Doch dann scheinen sich die Ereignisse zu wiederholen, als erneut ein Verbrechen geschieht. Doch diesmal nimmt Jessica Fletcher die Suche nach dem Täter auf.
