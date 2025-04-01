Mord ist ihr Hobby
Folge 17: Die Machtprobe
47 Min.Ab 12
Die junge Kriminalschriftstellerin Margaret Mary McCauley schafft den lang ersehnten Durchbruch mit der Krimiserie "Beat Cop", die bei den Zuschauern wie eine Bombe einschlägt und sich schnell zum absoluten Publikumsliebling entwickelt. Doch als Keith Carmody zum neuen Programmchef des Fernsehsenders ernannt wird, will er die Serie aus dem Programm nehmen, obwohl er noch keine einzige Folge gesehen hat. Ein tödlicher Fehler.
Genre:Drama, Mystery, Krimi
Produktion:US, 1984
