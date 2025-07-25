Mord ist ihr Hobby
Folge 19: Ein paar Stunden Glück
45 Min.Folge vom 25.07.2025Ab 12
Jessicas alter Freund Dennis Stanton, ein ehemaliger Juwelendieb, ist seriös geworden und arbeitet jetzt als Versicherungsdetektiv. Sein neuester Fall scheint zunächst einfach. Bei der reichen Witwe Monica Douglas ist eingebrochen worden. Der Gärtner hat den Dieb offenbar überrascht und wurde ermordet. Dennis hegt den Verdacht, dass Monicas Sohn Lanny der Täter ist und den Gärtner töten musste, weil er ihn erkannt hatte. Doch dann wird Lannys Leiche gefunden.
Genre:Drama, Mystery, Krimi
Produktion:US, 1984
12
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH