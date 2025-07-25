Zum Inhalt springenBarrierefrei
Ein paar Stunden Glück

SAT.1 GOLD Staffel 6 Folge 19 vom 25.07.2025
45 Min. Folge vom 25.07.2025 Ab 12

Jessicas alter Freund Dennis Stanton, ein ehemaliger Juwelendieb, ist seriös geworden und arbeitet jetzt als Versicherungsdetektiv. Sein neuester Fall scheint zunächst einfach. Bei der reichen Witwe Monica Douglas ist eingebrochen worden. Der Gärtner hat den Dieb offenbar überrascht und wurde ermordet. Dennis hegt den Verdacht, dass Monicas Sohn Lanny der Täter ist und den Gärtner töten musste, weil er ihn erkannt hatte. Doch dann wird Lannys Leiche gefunden.

