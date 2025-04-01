Mord ist ihr Hobby
Folge 9: Eine Million Dollar
46 Min.Ab 12
Jessica wird von ihrem alten Bekannten Henry Reynard zu einer Party auf seine Privatinsel eingeladen. Bei der Feier übergibt Henry ihr einen Scheck in Höhe von einer Million Dollar als Spende für ein Kinderkrankenhaus. Doch es gibt noch einen weiteren wichtigen Anlass: Er will auf der Party seinen letzten Willen bekannt geben. Als der Notar beginnt, das Testament zu verlesen, geht plötzlich das Licht aus und es fällt ein Schuss. Henry liegt tot am Boden.
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Mord ist ihr Hobby
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Mystery, Krimi
Produktion:US, 1984
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH