SAT.1 GOLDStaffel 6Folge 9
46 Min.Ab 12

Jessica wird von ihrem alten Bekannten Henry Reynard zu einer Party auf seine Privatinsel eingeladen. Bei der Feier übergibt Henry ihr einen Scheck in Höhe von einer Million Dollar als Spende für ein Kinderkrankenhaus. Doch es gibt noch einen weiteren wichtigen Anlass: Er will auf der Party seinen letzten Willen bekannt geben. Als der Notar beginnt, das Testament zu verlesen, geht plötzlich das Licht aus und es fällt ein Schuss. Henry liegt tot am Boden.

