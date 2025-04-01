Mord ist ihr Hobby
Folge 1: Der Fall Edward Stone
45 Min.Ab 12
Angeblich soll Jessica in einem Mordfall den Kronzeugen Angelo Vitello bestochen haben, was zur Verurteilung des Angeklagten Edward Stone führte. Bei dem Versuch aus dem Gefängnis auszubrechen, kam dieser dann ums Leben. Nun verlangt seine Tochter Geraldine mit Hilfe ihres Anwalts Charlie Cosmo eine horrende Entschädigungssumme. Da sich Jessica jedoch keiner Schuld bewusst ist, fängt sie an, auf eigene Faust zu recherchieren ...
Mord ist ihr Hobby
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Mystery, Krimi
Produktion:US, 1984
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH