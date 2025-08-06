Auf dem Weg nach Las VegasJetzt kostenlos streamen
Mord ist ihr Hobby
Folge 18: Auf dem Weg nach Las Vegas
46 Min.Folge vom 06.08.2025Ab 12
Der Bauchredner Woody Perkins arbeitet im Club von Kate Kelly, die sehr einnehmend und besitzergreifend ist. Ein schwieriges Arbeitsverhältnis. Doch dann bietet ihm der Entertainment-Tycoon Vic DiMarco einen Job in Las Vegas an. Als kurz darauf seine wichtigste Requisite - die Puppe Billy Boy - gestohlen wird, schaltet Woody den Versicherungsagenten Dennis ein. Schließlich taucht Billy Boy wieder auf - neben der Leiche von Kate Kelly.
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Mord ist ihr Hobby
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Mystery, Krimi
Produktion:US, 1984
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH