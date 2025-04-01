Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mord ist ihr Hobby

Eine Romanze der Phantasie

SAT.1 GOLDStaffel 7Folge 2
Eine Romanze der Phantasie

Mord ist ihr Hobby

Folge 2: Eine Romanze der Phantasie

46 Min.Ab 12

Der Starreporter des Lokalblattes von Cabot Cove, Jeff Ogden, ist hoffnungslos in die verheiratete Melissa Maddox verliebt. Als sie ihren Mann eines Abends tot auffindet - er wurde erstochen -, fürchtet sie, der Tat verdächtigt zu werden. Sie ruft Jeff an, der sofort herbeieilt und im Chaos einen schwer wiegenden Fehler begeht: Er beseitigt die Leiche und lenkt dadurch den Verdacht auf sich. Jessica Fletcher nimmt sich des Falles an ...

