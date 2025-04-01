Mord ist ihr Hobby
Folge 2: Eine Romanze der Phantasie
46 Min.Ab 12
Der Starreporter des Lokalblattes von Cabot Cove, Jeff Ogden, ist hoffnungslos in die verheiratete Melissa Maddox verliebt. Als sie ihren Mann eines Abends tot auffindet - er wurde erstochen -, fürchtet sie, der Tat verdächtigt zu werden. Sie ruft Jeff an, der sofort herbeieilt und im Chaos einen schwer wiegenden Fehler begeht: Er beseitigt die Leiche und lenkt dadurch den Verdacht auf sich. Jessica Fletcher nimmt sich des Falles an ...
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Mord ist ihr Hobby
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Mystery, Krimi
Produktion:US, 1984
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH