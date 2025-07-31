Mord ist ihr Hobby
Folge 7: Das Wespennest
46 Min. Ab 12
Jessica ist erstaunt zu hören, dass ihr früherer Verleger Preston Giles auf Bewährung entlassen wurde. Giles saß wegen Mordes hinter Gittern. Jetzt ist er auf Drängen des jungen Verlegers Ross McKay wieder bei seiner alten Firma. Er hat den Auftrag, Jessica zurückzugewinnen, doch die Erfolgsautorin ist verhalten. Doch dann wird Martin Bergman ermordet, der im Aufsichtsrat des Verlages sitzt. Giles wird der Tat beschuldigt ...
Mord ist ihr Hobby
Genre:Drama, Mystery, Krimi
Produktion:US, 1984
12
