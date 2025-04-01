Mord ist ihr Hobby
Folge 11: Ein Hundert Jahre alter Fluch
44 Min.Ab 6
Geoffrey und Claudia wollen gemeinsam mit ihrer Ballett-Truppe das Stück "Danse Diabolique" aufführen. Jahrelang war das Stück verboten, denn angeblich ist es verflucht. Bereits bei der Generalprobe stürzt die Kulissenwand ein, doch zum Glück wird niemand verletzt. Doch bei der Aufführung kommt es dann tatsächlich zum Unglück: Hauptdarstellerin Lilly stirbt auf der Bühne. Jessica Fletcher beginnt sofort mit ihren Ermittlungen.
Mord ist ihr Hobby
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Mystery, Krimi
Produktion:US, 1984
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH