Mord ist ihr Hobby

Tod in Manhattan

Staffel 8Folge 2






44 Min.Ab 6

Jessica Fletcher nimmt einen Lehrauftrag für Kriminologie an der Universität von Manhattan an. Anfangs stehen ihr Mitarbeiter und Studenten sehr skeptisch gegenüber, bald gelingt es Jessica jedoch, sich Respekt zu verschaffen. Als bei einer Überfall-Serie auf dem Campus eine Studentin ausgeraubt wird und kurz darauf sogar ein Mord geschieht, mischt sich die Hobbydetektivin ein. Zusammen mit dem Polizisten Kevin Bryce beginnt sie, zu recherchieren ...

