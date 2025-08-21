Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mord ist ihr Hobby

SAT.1 GOLDStaffel 8Folge 22vom 21.08.2025
45 Min.Folge vom 21.08.2025Ab 12

Jessica sagt dem Spielzeugfabrikanten Mr. Greenstreet zu, ein kriminalistisches Brettspiel für ihn zu kreieren. Als sie seine rechte Hand Meredith kennenlernt, wird schnell klar, wie tough und machtbesessen diese ist. Als Meredith ihren Geliebten Boris bei einem intimen Treffen mit ihrer Konkurrentin beobachtet, rast sie vor Wut und heckt einen teuflischen Plan aus. Sie will all ihre Widersacher strafen, findet dabei aber selbst den Tod. Nun tritt Jessica auf den Plan ...

