Polo, Frauen, GaunereienJetzt kostenlos streamen
Mord ist ihr Hobby
Folge 7: Polo, Frauen, Gaunereien
44 Min.Folge vom 13.08.2025Ab 12
Anlässlich einer Promotionstour für ihr neues Buch kommt Jessica nach Los Angeles, wo sie ihren alten Freunden Ginny und ihren Mann Clark Blanchard besucht. Schnell wird klar, dass die Ehe ihrer Freundin kaputt ist. Ginny wird von ihrem Mann misshandelt und betrogen. Als man Clark Blanchard einige Tage später erschlagen in seinem Landhaus auffindet, gerät Ginny aufgrund von Indizien schnell unter Mordverdacht.
Mord ist ihr Hobby
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Mystery, Krimi
Produktion:US, 1984
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH