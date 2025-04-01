Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLDStaffel 8Folge 9
44 Min.Ab 6

Auf Wunsch ihres Freundes Winston Devermore veranstaltet Jessica als erste Frau eine Lesung in einem exklusiven Herrenklub. Plötzlich geht Winston: Der Vorstand des Klubs tagt, weil sich das Mitglied Lawrence Coyle wiederholter Verstöße schuldig gemacht hat. Es kommt zur Auslosung eines Beauftragten, der Lawrence einer angemessen Strafe zuführen soll. Die Identität des Beauftragten bleibt geheim. Kurz darauf wird Lawrence erschossen aufgefunden - ein neuer Fall für Jessica.

