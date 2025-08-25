Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mord ist ihr Hobby

Die Schatzsuche

SAT.1 GOLDStaffel 9Folge 6vom 25.08.2025
Folge 6: Die Schatzsuche

46 Min.Folge vom 25.08.2025Ab 6

Jessica besucht ihre Freundin Susan in New Mexiko, die dort in zweiter Ehe mit Max Teller, dem Eigentümer einer ehemaligen Silbergräberstadt und jetzigen Touristenattraktion, verheiratet ist. Zweimal am Tag ist Silverville Schauplatz eines Postkutschenraubes, der Anfang des 20. Jahrhunderts dort verübt wurde. Dann wird Max ermordet in seinem Büro aufgefunden - und Jessicas Spürsinn ist gefragt ...

