Morden im Norden

Tödliche Heilung

Staffel 1Folge 13vom 30.11.2024
Morden im Norden

Folge 13: Tödliche Heilung

48 Min.Folge vom 30.11.2024Ab 12

Der selbst ernannte Wunderheiler Martin Neuenfels wird in seinem Haus ermordet und an seine Behandlungsliege gefesselt aufgefunden. Finn Kiesewetter und Sandra Schwartenbeck befragen Lisa Lechner. Die Frau von Neuenfels’ Gärtner war die letzte Patientin, die Neuenfels vor seinem Tod behandelt hat.

