Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Morden im Norden

Die Nagelprobe

ARD PlusStaffel 1Folge 6vom 30.11.2024
Joyn Plus
Die Nagelprobe

Die NagelprobeJetzt ohne Werbung streamen

Morden im Norden

Folge 6: Die Nagelprobe

48 Min.Folge vom 30.11.2024Ab 12

Der junge Azubi Orkun, der Finn Kiesewetter in Lübeck immer wieder über den Weg läuft, entdeckt beim Fußballspielen im Park die Leiche einer Frau. Es handelt sich um Ilona Stamm, die es aufgrund ihrer 40 Zentimeter langen Fingernägel regional zu bescheidenem Ruhm gebracht hat. Groteskerweise wurde sie durch den Stich einer Nagelschere ins Ohr umgebracht.

Alle Staffeln im Überblick

Morden im Norden
ARD Plus
Morden im Norden

Morden im Norden

Alle 5 Staffeln und Folgen