Morden im Norden - Staffel 2, Folge 2 vom 30.11.2024
Der Pudelkaiser

48 Min. Ab 12

Ein kleines Mädchen buddelt am Strand von Travemünde eine Hand aus. Sie gehört zu der Leiche von Björn Aufderheide, der das Wochenende mit seinem Kegelclub im Hotel &#39;Strandidylle&#39; verbracht hat. Finn Kiesewetter und Sandra Schwartenbeck erfahren, dass das Opfer nicht sonderlich beliebt war. Verschiedene Mitglieder des Kegelclubs hatten jedoch ein vitales Interesse daran, sich mit ihm gut zu stellen – und somit auch ein Motiv, ihn aus dem Weg zu schaffen ...

