Morden im Norden

Der letzte Drink

ARD PlusStaffel 3Folge 1vom 30.11.2024
Der letzte Drink

Morden im Norden

Folge 1: Der letzte Drink

49 Min.Folge vom 30.11.2024Ab 12

Kriminaldirektor Lars Englen wird Opfer interner Umstrukturierungen. Er muss fortan mit Finn Kiesewetter Außendienst machen. Die beiden haben gleich einen neuen Fall: Die 19-jährige Coco wird tot am Strand gefunden. Sie war stark alkoholisiert. Finn und Lars vermuten eine Methanol-Vergiftung, denn der Alkohol, den die junge Frau zu sich genommen hat, war selbstgebrannt. Das Mädchen gehört zu einer &quot;erlebnispädagogischen Gruppe&quot;, die ihr Quartier auf dem naheliegenden Campingplatz aufgeschlagen hat. Wer aber hatte ein Interesse an ihrem Tod?

