Morden im Norden
Folge 10: Revolverheld
48 Min.Folge vom 30.11.2024Ab 12
Die Geschwister Jan und Vera Mazur sind seit dem Tod ihrer Mutter vor einigen Monaten auf sich allein gestellt. Nur Nachbar Ulrich Schwarz hat ein wachsames Auge auf die beiden. Der allerdings gerät ins Visier der Ermittler, als in der Nähe des Hafens der 18-jährige Pascal Otten erschossen aufgefunden wird. Schließlich hat der ehemalige Kampfschwimmer nicht nur einen Schrank voller Waffen, sondern auch ein starkes Motiv. Pascal und sein Bruder Kevin, besser bekannt als die "Ottenbande" schikanieren schon seit Jahren die gesamte Nachbarschaft ...
Genre:Krimi-Drama, Comedy
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© NDR