ARD PlusStaffel 5Folge 2vom 30.11.2024
49 Min.Folge vom 30.11.2024Ab 12

Eine Leiche am idyllischen Ostseestrand, in großen Buchstaben prangt das Wort &quot;Schwein&quot; auf dem nackten, leblosen Körper des jungen Alexander Blohm. Die Ermittler der Kripo Lübeck stoßen schnell auf erste Hinweise, dass der Tote nicht der brave und beliebte Student war, für den ihn sein Vater hält. Der ehemalige Gärtner der Familie, Heinz Gieck, gibt Alexander Schuld am Tod seiner minderjährigen Tochter, die bei einer Party ertrunken ist. Hat Gieck ihn deshalb umgebracht?

ARD Plus
