Morden im Norden
Folge 8: Schwarzer Peter
47 Min.Folge vom 30.11.2024Ab 12
Eine Wasserleiche treibt in der Trave. Lothar Klump ist ertrunken, stark alkoholisiert, aber er weist auch Brandwunden auf. Das führt die Kommissare Kiesewetter und Englen zu einem ausgebrannten Segelboot. Offenbar wurde das Schiff mit einem Molotowcocktail beworfen. Aber war es Absicht oder ist Lothar Klum durch einen tragischen Zufall zum Mordopfer geworden, weil der Täter nicht wusste, dass jemand an Bord war? Anhand von Fingerabdrücken gerät der 16-jährige Dirk unter Tatverdacht. Doch der Junge ergreift die Flucht , bevor er befragt werden kann. Auf seinem beschlagnahmten Computer finden sich allerhand Videos von mehr als fragwürdigen Streichen. Aber Dirk ist darauf nicht alleine zu sehen...
Genre:Krimi-Drama, Comedy
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© NDR