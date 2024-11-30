Der%20Marzipanm%F6rderJetzt ohne Werbung streamen
Morden im Norden
Folge 1: Der%20Marzipanm%F6rder
49 Min.Folge vom 30.11.2024Ab 12
Lars%20Englen%2C%20der%20Chef%20der%20Polizeiwache%2C%20ist%20nicht%20nur%20Finns%20ehemaliger%20Klassenkamerad%2C%20dem%20er%20immer%20schon%20ein%20Dorn%20im%20Auge%20war%2C%20sondern%20auch%20noch%20Elkes%20Exmann%2C%20wie%20Finn%20an%20seinem%20ersten%20Tag%20erf%E4hrt.%20Mangels%20liquider%20Mittel%20zieht%20Finn%20zun%E4chst%20in%20sein%20altes%20Jugendzimmer%20zu%20seinen%20Tanten%20Ria%20und%20Toni%2C%20die%20in%20der%20Altstadt%20einen%20Teeladen%20betreiben.
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Morden im Norden
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Comedy
Altersfreigabe:
12