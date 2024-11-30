Morden%20im%20Norden
Folge 13: T%F6dliche%20Heilung
48 Min.Folge vom 30.11.2024Ab 12
Der%20selbst%20ernannte%20Wunderheiler%20Martin%20Neuenfels%20wird%20in%20seinem%20Haus%20ermordet%20und%20an%20seine%20Behandlungsliege%20gefesselt%20aufgefunden.%20Finn%20Kiesewetter%20und%20Sandra%20Schwartenbeck%20befragen%20Lisa%20Lechner.%20Die%20Frau%20von%20Neuenfels%u2019%20G%E4rtner%20war%20die%20letzte%20Patientin%2C%20die%20Neuenfels%20vor%20seinem%20Tod%20behandelt%20hat.
Alle Staffeln im Überblick
Morden%20im%20Norden
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Comedy
Altersfreigabe:
12